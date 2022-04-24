北海道观光船KAZU 1沉没失联 4人获救无意识

（法新社东京24日电） 日本北海道一艘载有26人的观光船昨天下午在知床半岛外海通报将沉没后失联，日本海上保安厅、航空自卫队展开搜救任务，今早在知床岬前端陆续救起4人，但4人都呈现无意识状态。

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这艘观光船昨天下午约1时15分（台湾时间12时15分）通报船只将沉没后失联，日本海上保安厅（相当于海巡署）、警方、自卫队展开搜救。这艘船上载有一名船长、一名甲板员及24名乘客，其中包括2名儿童。26人均穿着救生衣，但当时海水水温可能仅摄氏2到3度。

日本放送协会（NHK）报导，海上保安厅的第一管区海上保安本部表示，警方直升机今天清晨从空中发现知床岬的前端有3人，海上保安厅飞机随后在知床岬的岩石区发现1人，4人被救起后呈现无意识状态。

观光船KAZU 1船组员昨天下午通报「船首部位进水将要沉没」、「船身已倾斜约30度」。

这艘失联的观光船是由「知床游览船」公司所营运的小型观光船，可搭载65人。昨天上午约10时从北海道斜里町宇登吕港出港，行程包括游览登记为世界遗产的知床半岛断崖的瀑布、熊、鹫等野生动物，行程原本预定下午1时返抵港口。

© 2022 AFP