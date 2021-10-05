北溪天然气2号管线开始注气

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（法新社莫斯科4日电） 连接俄罗斯与德国的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）营运商今天表示，已经开始为管线注入天然气。 为这条穿越波罗的海（Baltic Sea）管线注气的最新举措，正逢欧洲面临能源危机，天然气存量来到新低，天然气价格与油价飙涨之际。

北溪天然气2号管线公司（Nord Stream 2 AG）表示：「北溪天然气2号管线第一条支线的注气程序已经展开。」 「这条支线将渐渐填满，以便达到后续技术测试需要的气压。」

北溪天然气2号管线公司是俄罗斯能源巨擘「俄罗斯天然气工业公司」（Gazprom）旗下子公司所拥有，总部设在瑞士。 北溪天然气2号管线公司表示，将在适当的时间点发布与技术措施相关的更进一步资讯。 这条管线绕过乌克兰，导致欧洲盟邦乌克兰每年损失12亿美元的过路费。 2014年俄国兼并克里米亚后，就和莫斯科不合的乌克兰警告欧洲，北溪2号可能会被莫斯科用于施加压力。 美国先前与德国达成协议允许北溪2号完成建设，但表示，如果这条油管被当成武器，美国将会制裁莫斯科。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）今天表示：「我们仍然反对这条油管，我们依旧认为这是俄罗斯联邦（Russian Federation）地缘政治的计画，我们会继续定期评估，并援引与评估结果一致的法律应对。」

© 2021 AFP