北溪2号声请破产遣散员工 俄受制裁下成祭品

（法新社日内瓦1日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，德国中止「北溪2号」（Nord Stream 2）天然气管线计画，总部位于瑞士的北溪2号公司（Nord Stream 2 AG）已经向法院声请破产，106名员工全数遣散。

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北溪2号气管可将天然气从俄罗斯直接运送到欧洲。莫斯科当局上星期遭西方国家一连串严厉制裁后，德国也宣布中止这项计画。

北溪2号公司所在的瑞士朱格州（Zug）经济主管塔尔曼-古特（ Silvia Thalmann-Gut）告诉瑞士广播电视台（SRF）说：「美国上周的制裁下，北溪已经无清偿能力了。」

她说，地区主管当局今天接到通知，北溪2号公司已向法院声请破产，所属106名员工已全部遣散。

俄罗斯2月22日宣布承认乌东顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）独立后，美国与德国先后宣布制裁俄罗斯的北溪2号天然气管线计画。

法新社报导，北溪2号天然气管线是富藏石油的俄罗斯最受瞩目的地缘战略倡议之一，即便遭到西方制裁，俄罗斯仍于2月24日对乌克兰发动全面性入侵行动。

负责营运的北溪2号公司总部在瑞士朱格，为俄国能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）所有。

由于还有不少俄罗斯企业将总部设在朱格，塔尔曼-古特认为，针对俄国实施的大规模制裁行动开始产生效应后，接下来可能会有更多公司宣布破产。

一向恪守中立的瑞士，最初对是否跟进国际行动对俄罗斯实施制裁还抱持审慎态度，但昨天宣布决定跟进欧洲联盟（EU）率领的行动，祭出与欧盟一致的严厉制裁措施。（译者：纪锦玲）

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