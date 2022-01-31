北爱血腥星期日50年 罹难者家属讨公道

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（法新社伦敦德利30日电） 50年前，北爱尔兰发生「血腥星期日」（Bloody Sunday）事件，群众示威争民权时，13人遭英国士兵枪杀。罹难者家属今天出席仪式纪念现代英国史上最黑暗的一天，争讨公道。 灰蒙蒙的天色下，罹难者家属与数百名支持者现身北爱城市伦敦德利（Londonderry）的纪念仪式，在爱尔兰长笛乐声中，听着当年罹难者的姓名逐一被念出。 今天稍早，许多人重新走了一趟1972年1月30日当天平和进行、却以血腥屠杀告终的游行路线。 由演员阿德里安邓巴（Adrian Dunbar）主持的纪念仪式充满音乐与诗歌，包括合唱美国民权运动的国歌「我们一定会胜利」（We Shall Overcome）。 麦金尼（Michael McKinney）的哥哥威廉（William）在当天遇害，他表示，英国政府「害怕」起诉当年开枪的士兵，因为担心审判会揭发事实。