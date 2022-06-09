北约与俄国紧张升温之际 俄军波罗的海展开演习

（法新社莫斯科9日电） 瑞典和芬兰近日宣布申请加入北大西洋公约组织后，俄罗斯今天在具有战略意义的波罗的海展开海军演习。俄罗斯国防部指出，有60艘船舰、40架飞机参演。

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俄罗斯国防部透过声明指出，俄军波罗的海舰队的船舰将「执行防卫海上航线和舰队基地的训练任务」。

声明提到，有60艘船舰、40架飞机参与演习，这场军演也在俄罗斯飞地加里宁格勒（Kaliningrad）的陆上训练场地进行。

俄罗斯挥军乌克兰后，瑞典和芬兰申请加入美国为首的北大西洋公约组织（NATO）。俄国这场海军演习在莫斯科和北约紧张升温之际展开。

目前遭到土耳其阻挠的瑞典、芬兰入会案如果获得批准，俄罗斯将成为波罗的海周边唯一的非北约成员国家。

美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）4日登上靠泊瑞典首都斯德哥尔摩的美国两栖攻击舰基尔沙吉号（USS Kearsarge），象徵相挺瑞、芬入会案。基尔沙吉号成为历来靠泊斯德哥尔摩的最大型美国军舰。

密利访问瑞典之际，北约正进行「波罗的海行动2022年」（Baltops 22）年度海军演习，这项演习预定持续至6月17日。

© 2022 AFP