北约举行地中海大型军演 美杜鲁门号航舰参与

（法新社华盛顿21日电） 美俄紧张情势因乌克兰问题加剧。美国今天宣布北约自24日起在地中海展开大规模海军演习，「杜鲁门号」（USS Harry S Truman）航舰也将参与。

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俄罗斯昨天才刚宣布将在1、2月动员超过140艘作战舰艇、约1万兵力，分别于大西洋、北极、太平洋和地中海举行全方位海上演习。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）说，代号「海王星22号打击」的演习将持续至2月4日，意在展现北约整合航舰打击群的高端海上打击力量，凸显北约吓阻和防御的能力。

乌克兰及其西方盟国指控俄罗斯在俄乌边境集结约10万兵力，可能意图入侵。柯比表示，这场演习的筹备工作自2020年就开始，与俄罗斯可能入侵乌克兰毫无关联。

但「海王星22号打击」不在北约去年12月14日于网站公布2022年排定演习的清单上。

柯比说：「这场演习本身不是为了与乌克兰有关的可能状况而设计。」「这真的只是北约海上演习，目的是测试…我们希望确保自己持续进步的各种海上能力。」

柯比坦言，美俄关系紧张一事曾在盟国之间激起讨论。他告诉记者：「基于当前紧张情势，我们对于演习部署该有的考量都有。在北约盟国一番思考和讨论后，做出继续举行的决定。」

杜鲁门号及打击群早于去年12月中旬部署在地中海。航舰原本要加入美军中央司令部（Centcom）作战区域，但国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）12月底决定续留地中海，好让欧洲人在西方国家与俄罗斯的紧绷关系中感到「安心」。

美国国防部强调奥斯汀的决定「反映出持续在欧洲部署的需求」，但未提到乌克兰危机。

© 2022 AFP