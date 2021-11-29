北约欧盟首长访问波罗的海国家 宣示对抗混合式威胁

（法新社维尔纽斯28日电） 欧洲联盟与北大西洋公约组织首长今天访问立陶宛与拉脱维亚时，宣示将共抗「混合式威胁」。他们这次出访聚焦处理白俄罗斯移民危机，以及俄罗斯在乌克兰附近集结兵力议题。

广告 继续浏览后续

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）也再次呼吁俄国减少在乌克兰边界陈兵，同时警告俄国如果动武将面临「后果」。

北约外长会议本周将在拉脱维亚登场，包括美国国务卿布林肯（Antony Blinken）都将出席。史托腾柏格与欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）率先到访。

史托腾柏格和范德赖恩都指控白俄在边界策动移民危机，是为了对欧盟构成「混合式」威胁。白俄政权则否认指控。

所谓混合式威胁是一种安全挑战，结合传统军事手段以及不实资讯等非军事战术。

范德赖恩在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）的联合记者会上表示：「为因应这类事件，欧盟与北约携手努力很重要。」

史托腾柏格也说：「我们讨论了北约与欧盟能如何强化彼此的联合行动。」

范德赖恩也说，欧盟已决定把今明两年拨给拉脱维亚、立陶宛、波兰管控边界的经费增加到原来的3倍，来到2亿欧元（新台币约62.73亿元）。

她表示，这笔款项将用在巡逻车辆，以及无人机等电子监控装置上。

近几个月有数以千计的移民试图或已经跨越白俄边界，进入欧盟与北约在东欧的成员国，包括拉脱维亚、立陶宛和波兰。这些移民多半来自中东。

© 2021 AFP