北约秘书长深信芬兰瑞典可成功加入

（法新社柏林15日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，有信心土耳其对于瑞典和芬兰加入北约的疑虑能获解决；同时呼吁北约持续军援乌克兰对抗俄罗斯。

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史托腾柏格以视讯方式在德国柏林（Berlin）的北约会议上告诉记者，「我有信心我们能就如何推动成员国议题，找到共同点和共识」，还说他跟土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）有联系。

史托腾柏格表示，芬兰与瑞典在俄罗斯入侵乌克兰后成为北约成员国，「将加强我们的共同安全，展现北约大门保持开放，以及侵略得不到好处」。

史托腾柏格并提到，芬兰与瑞典从申请到加入北约之间的过渡期，北约将寻求提供安全保证，包括增加区内军力，并试图加快批准程序。

针对乌克兰战事，史托腾柏格则称乌克兰会战胜俄国的侵略，呼吁北约继续提供军事援助给基辅（Kyiv）。

他表示：「乌克兰可以打赢这场战争。乌克兰人勇敢捍卫祖国。我们必须继续加强且持续支持乌克兰。」

他也告诉记者：「俄国在乌克兰的战争进展未如莫斯科原先计画，未能拿下（乌克兰首都）基辅（Kyiv）。他们从（乌克兰第二大城）哈尔科夫（Kharkiv）撤退，在（乌国东部）顿巴斯地区（Donbass）的主要攻势停滞。」

© 2022 AFP