北约秘书长：俄乌战争恐持续数月甚至数年

（法新社布鲁塞尔6日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，俄罗斯与乌克兰间的战争恐持续数月，甚至数年之久。

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史托腾柏格说：「我们必须实际一点，并意识到这可能会持续很长一段时间，好几个月，甚至好几年。这就是我们也需要为长远做好准备的原因，包括在支持乌克兰、维持制裁，和强化我们的防御方面。」

北约盟国提供乌克兰关键武器，例如反战车和防空飞弹，帮助乌克兰部队击退俄军，基辅当局则要求战车、飞机、防空系统和火炮等更重量级的武器，准备要加强在东部的攻势。

史托腾柏格说：「乌克兰迫切需要军事支持。这就是北约盟国同意以许多不同类型的军事装备进一步支持乌克兰如此重要的原因，不仅是重型装备，还有轻型武器系统。」

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）预计将出席在比利时布鲁塞尔举行、为期2天的外长会议。

史托腾柏格指出：「无论战争何时结束，都会对我们的安全产生长远影响，因为我们已经看见了（战争的）残酷。我们已经看到，蒲亭总统愿意动用军事力量来达到目标。」

© 2022 AFP