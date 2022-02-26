北约首次出动反应部队 防范俄乌战事蔓延

（法新社布鲁塞尔25日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天宣布，在俄国侵略乌克兰之际，北约首度以「北约快速反应部队」（NRF）进行陆、海、空部署，以加强防御，紧急应变。

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北约各成员国领袖稍早举行视讯会议，史托腾柏格（Jens Stoltenberg）会后说：「情势仍很多变，我们看到乌克兰部队英勇奋战，能对入侵的俄罗斯军队造成损害。」

「这是对乌克兰的全面入侵。他们朝基辅迈进，目的是要替换现在的乌克兰政府。」 史托腾柏格警告，俄罗斯的侵略行动制造了「新常态」，不只危及非北约成员国的乌克兰，更威胁到欧洲更广泛的安全。

他说：「我们已加强吓阻和防御。盟国昨天启动了防御计画，因此我们正以北约快速反应部队进行陆、海、空部署，进一步强化我们的战力，以迅速因应任何意外事件。」 史托腾柏格未详述这些反应部队要派到哪里，仅说这要看北约最高军事指挥官的决定。

他还表示，北约有上百架飞机高度戒备，在超过30个不同地点运作，从北方至地中海还有逾120艘船舰，「这是为了维护和平、防范攻击，避免乌克兰战事蔓延到北约任何成员国」。

© 2022 AFP