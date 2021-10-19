北约驱逐观察员后 俄罗斯暂停北约代表团工作

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（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫今天表示，因应北大西洋公约组织（NATO）驱逐8名俄罗斯代表团成员，俄国将自下月暂停代表团在北约所有活动，并关闭北约在莫斯科的代表团。

拉夫罗夫（Sergei Lavrov）告诉记者，「我们将自11月1日起，暂停官方代表团在北约的工作，包括我方军事代表。这也可能延后几天开始」。

拉夫罗夫还说，俄方将关闭北约在莫斯科的代表团。如有需要，北约可以透过俄驻布鲁塞尔大使馆与莫斯科沟通。

事实上，俄罗斯并非华府领导的北约成员国之一，但在北约-俄罗斯委员会（NATO-Russia Council）框架下长期派遣观察代表团。委员会成立至今已有20年，目的是为促进彼此在共同安全领域上的合作。然而自莫斯科于2014年并吞原属乌克兰的克里米亚（Crimea）后，委员会已大致停止运作。

本月6日，北约组织秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）宣布8名俄罗斯代表团成员为「未经通报的俄国情报官员」，其从事活动与派任内容不符，因此将他们驱逐。

史托腾柏格还称，北约与俄罗斯的关系正处于冷战结束以来最低点，这一切都需归咎于莫斯科的侵略行为，包括在乌克兰边境增强兵力，以及违反中程核飞弹条约（INF Treaty）。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）随后回应：「北约代表在声明中说渴望与我国关系正常化，但这显然与他们（驱逐代表）的实际行动互相矛盾。这些行动也让我们不再对关系正常化抱持幻想。」

© 2021 AFP