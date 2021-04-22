北约6/14召开高峰会 讨论俄中等重大挑战

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（法新社布鲁塞尔22日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天宣布，北约国家领袖6月14日将在比利时布鲁塞尔召开峰会，讨论如何更新北约战略，以因应包括俄罗斯和中国带来的重大挑战。

美国总统拜登（Joe Biden）预料将前往参加峰会，这会是他今年1月上任后首趟正式欧洲之行。由于美国前总统川普（Donald Trump）任内造成美国和北约盟邦的关系动摇，拜登正寻求强化他对华府盟友的承诺。

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在声明中表示：「北约是欧洲和北美连结的体现，这场峰会将提供难得机会强化这项持久连结。」

史托腾柏格还说：「我们将决定出充实且具前瞻性的北约2030年计画，以因应今日和明日的挑战。这些挑战包括俄罗斯的挑衅行为、恐怖主义威胁、网路攻击、新兴的颠覆性技术、气候变迁冲击安全，以及中国崛起。」

上回北约领袖峰会于2019年在英国伦敦召开，当时川普狠批一些北约成员国的防卫支出不足，并提前离开会议，使得有72年历史的北约联盟显现裂痕。

拜登则是北约的坚定支持者，他的官员也已表现出更密切谘询其他北约成员国意见。不过，拜登政府仍渴望见到伙伴国增加军事支出。

史托腾柏格希望这场峰会能聚焦在提出一些具企图心提案，以更新北约面对全球安全环境迅速变化的因应措施。

自从俄罗斯2014年占领克里米亚（Crimea）并介入乌克兰内部冲突，二次战后为对抗苏联威胁而成立的北约被赋予新目的。

此外，北约也越来越关注如何携手合作面对中国势力逐渐壮大，以及如何适应诸如网攻和人工智慧（AI）等科技进步。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP