北美票房 侏罗纪世界持续统霸天下

（法新社洛杉矶19日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「侏罗纪世界：统霸天下」（Jurassic World Dominion）周末再次征服北美票房，17至19日这段期间海捞约5870万美元。

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第2的是皮克斯与迪士尼自「玩具总动员」（Toy Story）衍生的最新电脑动画片「巴斯光年」（Lightyear），有5100万美元票房成绩。

排名第3的是火力依旧十足的「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），有4400万美元进帐。

排名第4的是迪士尼的「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），成绩420万美元。

排名第5的是人气电视卡通搬上大银幕的「开心汉堡店大电影」（The Bob's Burgers Movie），进帐110万美元。

第6名至第10名的电影依序为：「坏蛋联盟」（The Bad Guys），票房98万美元；「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），96万美元；「唐顿庄园：全新世代」（Downton Abbey: A New Era），83万美元；「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），22.8万美元；「布莱恩和查尔斯」（Brian and Charles，暂译），19.8万美元。

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