北美西部破纪录高温多人猝死 野火干旱风险增

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（法新社温哥华30日电） 加拿大西部和美国西北部今天持续在破纪录高温下煎熬，当地数以百万计民众处于高温警戒中，警方通报多起可能与酷热有关的死亡案例，美国和加拿大领导人也都警告有发生野火之虞。

高温让紧急服务人员疲于奔命，根据加拿大警方和当地法医说法，6月25日迄今，温哥华地区至少134人猝死，整个卑诗省更有数以百计人丧命。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示：「本周测得空前高温，生命随之陨落，发生野火的风险处于高危险程度。」

根据「西雅图时报」（The Seattle Times），在西雅图，医师通报大量中暑受害者，至少2名年龄分别为65岁和68岁的患者因为体温过高而丧命。

加州谷地、山区和沙漠地带气温飙升，令人忧心强风干燥的天候会引发野火，雷暴可能会让美国西部多地发出火灾预报。

气候变迁导致气温屡屡创下新高纪录。以全球来说，截至2019年的10年是史上最热的10年，过去5年也是史上最热的5年。

杜鲁道说：「过去几年，我们看到愈来愈多这种极端天气事件。因此，现实上来看，我们知道这种热浪不会是最后一波。」（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP