北部城镇遇叛军攻击 莫三比克180多人受困饭店

广告 继续浏览后续

（法新社马布托26日电） 工作人员与莫三比克安全部队今天表示，莫国北部帕尔马镇已遭叛军包围，包括外籍工作人员在内的180多人目前受困在镇上一家饭店3天。

叛军在德尔加杜角省（Cabo Delgado）帕尔马镇（Palma）一座液化天然气工厂施工地点附近发动攻击，据报已造成若干人丧生。

这座液化天然气厂斥资200亿美元（约新台币5720亿元）建造，规模为非洲最大，法国石油巨擘道达尔集团（Total）是主要投资者，还有6家跨国企业参与计画，包括埃克森美孚公司（Exxon Mobil）。

法新社报导，道达尔24日宣布逐渐恢复液化天然气厂兴建工程数小时后，圣战主义好战分子当天下午在滨海的帕尔马镇展开攻击行动。受到惊吓的居民纷纷逃到附近丛林，液化天然气厂与政府工作人员则避入镇上的帕尔马爱玛乐饭店（Amarula Palma）。

一名液化天然气厂的施工工人今晚逃到阿丰基（Afungi）后在电话中说：「几乎整座城镇都被摧毁了，有许多人丧命。」他并未提供详细伤亡状况以及伤亡者国籍。

他说：「本地人纷纷逃到丛林，液化天然气厂工人在爱玛乐避难，等待救援，包括外籍人士。」

人权观察（Human Rights Watch）表示，攻击者与当地称作阿尔沙巴布（Al-Shabab）的团体有关。据悉，阿尔沙巴布与索马利亚名字雷同的圣战组织没有直接关系。

人权观察今天发表声明说：「若干目击者告诉人权观察，在阿尔沙巴布分子朝民众与建筑物开枪滥射后，街道上出现了尸体，居民纷纷奔逃。」

道达尔一家外包公司的员工说，今天稍早有数架直升机飞越饭店上空，试图寻找「通道以营救受困饭店的大约180人」。

莫三比克政府昨天证实帕尔马镇遇袭，并说，军队已发动攻势，好将叛军逐出帕尔马镇。（译者：张晓雯/核稿：张佑之）

© 2021 AFP