北韩严格防疫措施 联合国担忧违反人权

（法新社日内瓦17日电） 北韩数天前证实国内出现首起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例后，联合国（UN）今天对北韩因应大规模疫情爆发的防疫手段恐违反人权表示忧心。

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北韩领导人金正恩已下令实施全国性封锁，以减缓疫情在未接种疫苗的人群中传播，并痛批医疗卫生官员在防疫方面应对不佳。

联合国人权事务高级专员公署发言人史劳塞尔（Liz Throssell）告诉记者，「最新的防疫限制包括把民众严格隔离，以及进一步实施旅行限制，这对于那些满足基本需求已经很艰难的群众会造成可怕后果」。

她表示：「我们呼吁…当局确保所有防疫措施都是必要、合宜、非歧视性、有时限的，并严格符合国际人权法规。」

史劳塞尔还指出，北韩当局应该评估「任何措施对于弱势族群的影响，并吸取其他地方在有效应对疫情并减轻任何不利影响的经验」。

北韩中央通信社（KCNA）报导，截至昨晚，北韩「死亡人数达56人」，超过148万3060人发烧，至少66万3910人正在接受治疗。报导并未说明有多少人的COVID-19检测呈阳性。

史劳塞尔也重申联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）的呼吁，敦促各国「放宽对北韩的制裁，让紧急人道援助及COVID-19相关协助」能够提供给北韩。

专家指出，北韩的公卫系统在全球敬陪末座，医院设备简陋，只有极少数加护病房，也没有COVID-19治疗药物或大规模筛检量能。

© 2022 AFP