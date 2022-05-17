北韩人恐假冒身分在全球科技业求职 美国示警

（法新社华盛顿16日电） 美国政府今天警告，北韩人可能会假冒身分，试图在全球科技产业取得合约工作，还说这些人构成重大安全风险。

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美国联邦调查局（FBI）、财政部和国务院发布联合公告，称北韩资讯科技业工作者会冒充中国、南韩、日本、东欧和美国国民求职。

声明说，北韩人「锁定较富裕国家雇主的自由工作合约，包括北美、欧洲和东亚的雇主」。

有时他们透过其他人士而非北韩人担任中间人来打交道，协助安排和完成替北韩工作者的合约事宜。

声明指出，北韩企业负责人「利用他们外包的员工采购软体，并在可能不会让他们曝光的情况下与客户互动」。

这项诡计帮助企业规避国际因为北韩的核武计画而对平壤当局施加的严厉制裁，帮助从国外获取货物和服务。

公告说，这种偷偷摸摸的求职行为虽然多半是为了赚取外汇或进入虚拟货币交易所，但部分工作者一直在协助北韩政府支持的骇客行动。

公告指出，这些工作者也「可能窃取美国或国际银行的客户帐户资讯，来与自由工作平台、支付供应商和聘用合约工作者的企业核实自己的身分」。

公告还说，雇用北韩人「构成许多风险，从智慧财产权、资料及资金遭窃取，到声誉受损和法律后果，包括受到美国和联合国当局的制裁」。

© 2022 AFP