北韩再增6人发烧亡 当局部署军队发放药物

（法新社首尔17日电） 北韩数天前证实出现首起COVID-19确诊病例后，今天通报新增6人因「发烧」死亡，当局加强军方对药品的发放。

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北韩官媒北韩中央通信社（KCNA）报导，军方「已紧急在平壤市所有药局强力部署，并开始供应药物」。

尽管北韩领导人金正恩下令实施全国性封锁，以减缓疾病在未接种疫苗的人群中传播，但根据报导，截至昨晚，北韩「死亡人数达56人」，超过148万3060人发烧，至少66万3910人正在接受治疗。

报导并未说明有多少人的COVID-19（2019冠状病毒疾病）检测呈阳性。

金正恩痛批医疗卫生官员在防疫方面应对不佳，特别是未能让药房保持全天候营业以分发药物。

北韩中央通信社今天报导，「已采取紧急措施立即修正对药物供应的偏差」，包括平壤药局24小时营业。

自北韩12日首度证实出现第一起COVID-19确诊病例以来，金正恩已成为北韩因应疫情的前线与核心，监督几乎每天召开的政治局防疫紧急会议。他说，这场疫情是北韩建国以来的「最大动荡」。

北韩中央通信社在另一份新闻稿说，劳动党政治局部分高官也走访了药局和药物管理办公室，查看供需情况，

报导指出，约有1万1000名官员、教师和接受医学训练的学生昨天参与「对所有居民的强化体检」，以找出发烧患者。

专家表示，北韩是全球医疗照护系统最糟的国家之一，医院设备简陋，加护病房为数不多，也没有COVID-19治疗药物或大规模筛检能力。

© 2022 AFP