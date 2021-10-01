北韩再射防空飞弹 学者：凸显军力以争取筹码

广告 继续浏览后续

（法新社首尔1日电） 北韩官媒今天报导，平壤成功试射新的防空飞弹。北韩近期接连测试武器，联合国安理会今天将开会讨论；有学者认为，平壤动作频频是为了刷存在感，增加面对韩国及美国的筹码。

北韩中央通信社（KCNA）报导，这枚防空飞弹具备「卓越的战斗性能」，包括双舵控制系统和其他新科技。

北韩媒体「劳动新闻」（Rodong Sinmun）刊登的照片显示，这枚飞弹昨天从发射车向上射出。

这是北韩一连串诱发紧张局势的最新一举，自美国总统拜登于今年一月上任后，平壤就一直伺机而动。

北韩9月发射了据说是长程巡弋飞弹的武器，本周稍早也测试了声称为极音速滑翔机（hypersonic gliding vehicle）的物体，韩国军方认为可能尚在研发初期。

韩国国防部告诉法新社，目前无法证实平壤这次发射防空飞弹的消息。

在联合国安理会决议下，北韩不得研发弹道飞弹，但防空飞弹的体积比弹道飞弹小很多，也更难从远距侦测到。

北韩因各项武器研发计画而被国际多方制裁，在金正恩治下，北韩的武器研发突飞猛进，涵盖能触及美国本土全域的飞弹及迄今威力最大的核子测试。

平壤近期频频测试武器，引来国际谴责，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）说，这些举动制造了「更不稳定、更不安全的前景」。

美国、英国和法国呼吁就北韩议题召开联合国安理会会议，预定今天举行。一名外交人士透露，这场会议原应于昨天召开，但俄罗斯及中国声称要花更多时间研议，才延后一天。

现为研究员的脱北者安灿一（Ahn Chan-il，音译）说，北韩想利用最近的武器测试「在世界舞台上强调自己的存在感和军事能力」。

韩国总统文在寅近期再度呼吁北韩正式宣告韩战终结，美国也表示愿在不设先决条件的情况下与北韩代表会谈。安灿一说，北韩现在是以这种方式争取时间，尽可能从韩国和美国的提议中获得筹码。

安灿一还指出，北韩以COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情为由封锁边界，加上其他因素，导致北韩境内情势「相当严峻」，「据信许多北韩人躁动不安，看起来飞弹试射也是为了安抚他们」。

© 2021 AFP