北韩奋力抗疫 金正恩动员军队稳定平壤药物供应

（法新社首尔16日电） 北韩在首度证实境内出现COVID-19疫情之后，当局正奋力对抗疫情扩散。官媒今天报导，领导人金正恩主持一场紧急召开的政治局会议，并下令动员军方来稳定首都平壤的药物供应。

广告 继续浏览后续

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩在昨天举行的紧急政治局会议中，批评内阁和公共卫生部门「不负责任」的工作态度以及组织和执行能力。

金正恩下令部署军医部的「强大力量」，「立即稳定平壤市的药物供应」。

北韩中央通信社还说，金正恩走访了位于平壤大同江（Taedong River）附近药局，以了解药物供应和销售情况。

北韩上周首度承认正在对抗「爆炸性」的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，专家担忧，病毒有可能对这个医疗资源不足且没有疫苗接种计画的国家带来毁灭性打击。

北韩表示，迄今为止，有「很大一部分」死亡病例是出于人们「因缺乏对Omicron变异株感染病的了解以及其正确治疗方法，而胡乱用药」。

北韩中央通信社报导，国内新增39万2920多人发烧，另有8人死亡。报导并未说明有多少疑似病例的COVID-19检测呈阳性。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP