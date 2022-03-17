北韩官媒一片沉默 间接证实试射失败

（法新社首尔17日电） 北韩16日上午疑似试射洲际弹道飞弹，但飞弹发射不久后即在首都平壤上空爆炸，因此南韩认为本次试射失败。北韩官媒今天也一反常态地保持沉默，间接证实首尔的推测。

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根据南韩军方说法，北韩16日上午自首都平壤的顺安（Sunan）地区试射1枚疑似洲际弹道飞弹（ICBM）的不明物体。平壤约有300万人居住。

上述物体发射后不久随即爆炸。据总部位于首尔的「北韩新闻」（NK News），不明物体的碎片落在平壤或附近地区，淡红色的球状烟雾在天空中掠过。

依照惯例，北韩官媒（包括劳动新闻和北韩中央通讯社）通常会在发射后24小时内发布成功试射相关报导，还会附上照片。

不过，北韩国营媒体17日并未报导本次测试。这是在严厉的国际制裁下，今年的第10次试射行动。

南韩首尔世宗研究所（Sejong Institute）北韩研究中心主任郑相昌（Cheong Seong Chang）告诉法新社：「北韩一直大力宣传领导阶层的功绩，他们不希望失败行动曝光。」

美国和韩国先前就曾警告，北韩正准备在2017年后首次发射洲际飞弹，并可能伪装成太空发射行动。

北韩将于4月纪念已故领导人金日成（现任领导人金正恩的祖父）110岁冥诞（4月15日）。过往北韩经常透过阅兵或试射行动来纪念重要节日。

郑相昌说：「北韩希望在4月15日前维持节庆气氛。领导阶层不希望一般民众受到此类负面消息影响。」

分析人士指出，16日试射失败的飞弹就是所谓的「怪物飞弹」，即可携带多枚弹头的「火星-17型」（Hwasong-17）洲际弹道飞弹。

此前平壤在今年内测试了一系列被禁武器，包括7次试射飞弹，以及2次发射「侦察卫星」。上周韩国和美国表示，平壤宣称的「侦察卫星」实际上也是一种新的洲际飞弹系统。

北韩先前已因其飞弹和核武计划遭受严厉国际制裁。华盛顿强调，最近的试射行动「严重升级」，因此北韩将会受到惩罚。（译者：施施/核稿：陈政一）

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