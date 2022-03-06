北韩官媒：侦察卫星新测试

（法新社首尔6日电） 距南韩总统大选投票日仅剩数天，北韩国营媒体今天报导，北韩进行了侦察卫星发展的「另一次重要测试」。但分析家警告，这其实是弹道飞弹试射。 平壤1月间连番试射违禁武器，上周又发射其称为「侦察卫星」的组件，但首尔形容，那是又一次弹道飞弹试射。 军事侦察卫星的发展与近来测试的极音速武器，都是北韩领导人金正恩去年列举的重要国防计画。

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北韩中央通信社（KCNA）今天报导指出，在侦察卫星发展计画下，北韩国家宇宙开发局（National Aerospace Development Administration）和国防科学院（Academy of Defence Science）5日进行了另一次重要测试。 「透过测试，国家宇宙开发局确认了卫星资料传输和接收系统、以及控制指挥系统与各式地面控制系统的可靠性。」 9日即将举行总统大选的南韩认为，北韩美其名的测试，其实是弹道飞弹试射。

首尔北韩大学院大学教授梁茂进（Yang Moo-Jin）表示：「由于卫星和洲际弹道飞弹从里到外都相同，卫星发射将使得朝鲜半岛回到2017年的紧张时期。」

他说，本月2次试射或许也想向华府传达讯息，这是平壤当局含蓄寻求让步，以免跨越发射洲际弹道飞弹的「红线」。

南韩梨花女子大学北韩研究教授朴元坤（Park Won-gon，音译）表示：「北韩若踩红线，就会有不确定性，因为他们不知道拜登政府会如何回应。」 而且，全球屏息关注乌克兰局势之际，北韩不希望受到冷落。

朴元坤说：「平壤当局会希望在能吸引最多注意力的时间和环境下进行发射。」

庆南大学教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）表示，南韩总统大选似乎引发北韩「对自身安全的焦虑」。

林乙哲说：「平壤当局似乎认为，无论谁当选南韩总统，都很难期待两韩关系能有进展，他们因此深信加强自我防卫才是最好的办法。」

© 2022 AFP