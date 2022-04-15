北韩庆祝太阳节 官媒未报导阅兵引发揣测

（法新社首尔15日电） 北韩官方媒体报导，北韩今天庆祝建国领袖金日成诞辰纪念日太阳节；但报导却未提及任何阅兵活动。这引发外界揣测，平壤何时才会举行阅兵来展示最新武器。 已故的金日成是北韩现任领导人金正恩的祖父，太阳节是金氏政权最重要的节日之一。这天到来之前，北韩官媒会不断报导相关庆祝活动，包括发行纪念邮票、灯会、舞会和献花等。

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平壤3周前才进行历来最大范围洲际弹道飞弹试射，这是金正恩手中最强大武器2017年以来首度全射程试射。 北韩今年来不顾制裁，数度突袭式进行破纪录的武器试射，并在3周前这场试射达到高峰。这也意味北韩暂停长程和核子武器试射的自我约束已经结束。 分析家及南韩、美国官员原先普遍预期，平壤今年会在15日太阳节举行阅兵活动揭露新武器，或甚至试射北韩遭到禁止的核武。但北韩官媒今天都未提及任何这类活动。 专门报导北韩的南韩新闻网站「北韩新闻」（NK News）表示，根据他们在北韩境内的消息来源，昨天午夜过后不久，平壤可听见直升机和战机低空飞过的声音，暗示可能已举行过一场夜间阅兵。 另一位专家则认为，平壤目前似乎很可能要到25日才举行主要阅兵活动，当天是金日成创建北韩人民革命军的纪念日。 北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授梁茂进（Yang Moo-Jin）告诉法新社：「由于两个纪念日只相隔10天，要在两个场合都举行阅兵似乎有点困难。」 在昔日太阳节，平壤会在阅兵结束后几小时才在国营电视台播放片段，且事前也不会在官方报纸预告。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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