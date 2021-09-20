北韩批美国：颠覆禁止核子扩散系统罪魁祸首

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（法新社首尔20日电） 北韩外务省今天痛批美国，称美国是颠覆国际禁止核子扩散系统的罪魁祸首。

美国上周宣布与澳洲和英国成立新的三方安全联盟AUKUS，作为战略伙伴关系的一环，华府与伦敦并将提供核动力潜舰给坎培拉当局。

对此，北韩中央通信社（KCNA）引述外务省官员说法指出：「这些是极其不当且危险的行为，将打破亚太地区战略平衡，并引发一连串核武竞赛。」

北韩外务省新闻局对外报导室主任表示：「这显示美国才是颠覆国际禁止核子扩散系统的罪魁祸首。」

拥核的北韩15日发射2枚飞弹并落入海中，数小时后，南韩成功试射1枚潜射弹道飞弹，成为全球第7个拥有这种技术的国家。

太平洋地区一连串试射和一起起防御协议，凸显随着美中对立与日俱增，地区的军备竞赛也跟着加剧。

北韩外务省官员表示：「包括中国在内的邻国自然会谴责这些不负责任的行为破坏了区域和平与稳定。」

美国总统拜登的最新澳美英防御联盟，广泛被视为意在力抗中国崛起。

拜登政府与北韩的关系，显示出美方已改变作风，不延续前总统川普与北韩领袖金正恩之间不寻常的外交兄弟情。

北韩外务省官员今天指出：「美国新政府上台后展现出更强烈的双重标准行为，破坏普世接受的国际规范，并严重威胁世界和平与稳定。」

这名官员还说，「若我国安全因此受到不利影响，哪怕只有一点点」，北韩也「必当采取相应的反击」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP