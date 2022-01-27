北韩本月6度射弹 秀肌肉趁乱施压拜登

（法新社首尔27日电） 南韩军方表示，北韩今晨朝东部海域发射2枚短程弹道飞弹，是本月第6度试射。拥有核武的北韩选在此时秀肌肉，西方研判北韩此举意在施压拜登政府。

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南韩合同参谋本部表示，北韩在当地时间今天上午8时许，从东岸的港口城市咸兴（北韩第二大城，咸镜南道首府）向东方的日本海发射2枚短程弹道飞弹，飞行约188公里，尚需分析弹道轨迹与其他资料以判明弹种。

北韩前次在一个月内如此频繁试射已要回溯到2019年，当年2月北韩领导人金正恩与时任美国总统川普的「川金二会」不欢而散，北韩展开连串试射，而两国间之后的谈判跌跌撞撞，平壤也苦于国际制裁、锁国防疫的经济冲击。

平壤稍早25日发射2枚疑为巡弋飞弹的弹种（巡弋飞弹不是目前联合国制裁北韩的项目），14与17日也曾试射短程弹道飞弹，5日与11日所试射则据称是极音速飞弹。

南韩梨花大学教授伊斯利（Leif-Eric Easley）说：「尽管资源受限且有艰钜经济挑战，金氏政权仍在研发各种令人讶异的进攻武器。」

「一些特定试射意在开发新的作战能力，特别是能躲避飞弹防御系统，其他试射则企图展现既有飞弹的战备能力及灵活性。」

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