北韩测试新型潜射飞弹 安理会急闭门商讨

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（法新社首尔20日电） 北韩持续追求更先进的武器，官媒北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩昨天成功试射一枚「新型」潜射弹道飞弹；联合国安理会今天下午将为此召开紧急闭门会议。

KCNA报导，这种装置具有「许多先进制导技术」，还说飞弹是从5年前试射第一枚潜射弹道飞弹的同一艘船舰上发射。

KCNA的报导未提到领导人金正恩，显示试射当时金正恩并不在场。

北韩官方报纸「劳动新闻」（Rodong Sinmun）发布的照片显示，黑白相间的飞弹从平静的水域中直窜天际，拖着火光和烟雾，还有一张照片是一艘潜舰浮出水面。

分析家指出，劳动新闻画面中出现的飞弹，似乎是平壤当局上周在国防展上展出的其中一枚。

卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）专家潘达（Ankit Panda）在推特写道：「北韩从潜舰上首度试射一枚新型、先前未经测试的飞弹，有点是在炫耀。不过，这枚飞弹是从KN23/KN24飞弹使用的同个推进器射出，因此他们很有信心不会爆炸。」

根据美国智库「核子威胁倡议」（Nuclear Threat Initiative）2018年所做分析，这艘实验性的船舰「似乎只能发射单一一枚弹道飞弹」，而且每隔几天就必须浮出水面，操作实用性有所局限。

外交消息人士透露，在英国和美国要求下，联合国安全理事会今天下午将针对北韩试射飞弹一事召开紧急闭门会议。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP