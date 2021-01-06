北韩经济财政陷困境 金正恩坦承计画执行错误

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（法新社首尔6日电） 北韩中央通信社（KCNA）报导，在执政劳动党第8次全国代表大会开幕时，领导人金正恩坦承国家经济发展上出现错误。

北韩劳动党时隔5年才再举行代表大会，也是史上第8次，时间选在美国总统当选人拜登上任前几星期。

金正恩与美国总统川普举行过高峰会，但因在解除制裁和非核化上存有歧见，平壤与华府关系自此陷僵。

此外，北韩去年1月关闭与中国接壤的边界，防堵自中国发迹的2019冠状病毒疾病（COVID-19）入境后，北韩在国际社会中更显孤立。

北韩中央通信社报导，第8次全国代表大会昨天在平壤开幕。在工作检讨议程首日，金正恩说，「在劳动党与人民的努力下确有耀眼的成就」，但他也分析，「执行全国经济发展5年策略的工作上出现错�n」。

北韩苦于长期经济管理不善，这项5年计画在去年悄然取消，8月间劳动党一场会议结论指出「国家经济改革目标已严重落后」。

而疫情更加重压力，北韩严格自我封锁，效果远甚于制裁鹰派所期待的程度。

北韩与主要盟邦中国的贸易往来，只剩平常水准的一小部分。许多外国驻北韩使馆或已关闭，或是大量减少驻馆代表员额。

平壤坚称北韩没有任何新型冠状病毒确诊病例，但观察家怀疑这项说法。而北韩去年夏季洪灾更让国家财政雪上加霜。

分析家表示，北韩这次全国代表大会大多数重点会摆在内政上，重申「自力更生」的重要性，并且发布一项新的经济计画。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP