北韩试射弹道飞弹拍官宣片 金正恩老派好莱坞风格亮相

（法新社首尔25日电） 北韩官方媒体今天宣布，昨天试射平壤当局有史以来最大型洲际弹道飞弹，且释出宣传片试图展现老派好莱坞风格，影片中北韩领导人金正恩身穿皮夹克并戴墨镜，身后就是飞弹。

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北韩官方宣传片中，金正恩走向镜头且两旁有将军陪同，他们准备发射火星-17（Hwasong-17）大型洲际弹道飞弹，这是平壤当局自2017年以来首次试射洲际弹道飞弹。

影片伴随着悬疑配乐，镜头切换到两名将军和金正恩查看手表，然后金正恩以慢动作摘下墨镜并点了头，示意军人让巨大的弹道飞弹就定位。

影片也聚焦在飞弹本身，发射前有戏剧性倒数场景，最后有军人大喊「发射！」同时飞弹的试射按钮被按下。

南韩首尔世宗研究所（Sejong Institute）北韩研究中心主任郑相昌（Cheong Seong Chang）表示，影片的风格显示平壤当局对自身的军事能力越来越有信心。

郑相昌向法新社表示：「他们对自身的军事力量有信心，以至于他们觉得把它拍成电影很自在且乐在其中。」

大型洲际弹道飞弹火星-17于2020年10月首次亮相，并被分析家称作「怪物飞弹」。

火星-17先前从未成功试射过，这次试射立即引发邻国和美国的愤怒。

© 2022 AFP