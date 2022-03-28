北韩试射飞弹后 金正恩誓建具压倒性军力

（法新社首尔28日电） 在主持北韩最大飞弹试射的几天后，该国领导人金正恩誓言建立起具「压倒性」和无法阻挡的军事力量。

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北韩中央通信社（KCNA）报导指出，金正恩召见参与24日飞弹试射的人，包括官员、科学家、技术人员和工人。北韩声称，试射的飞弹是北韩最大的洲际弹道飞弹（ICBM）。

根据报导，金正恩说：「一个国家只有在具备强大打击能力，拥有任何人都无法阻止的压倒性军事力量，才能避免战争、确保国家安全，并遏制和控制帝国主义者带来的威胁和勒索。」

24日亲自监督试射时，金正恩表示，新的洲际弹道飞弹将有助阻止美国的任何军事行动。1950年至1953年的韩战以停战协议而非和平协定划上句点，这让美国和北韩严格来说仍处于交战状态。

美国想对北韩施压，要该国放弃或减少核武和洲际弹道飞弹，洲际弹道飞弹可能足以打击到美国境内的目标。

但金正恩表示，他的自卫武力「是不能用任何东西交换及购买的」，且尽管经历考验和困难，北韩的决心非常坚定，丝毫没有半点动摇。

金正恩提到，北韩将继续建立「更完善、更强大的战略武力」。他指的是该国的核子武力。

美国25日表示，由于北韩「愈来愈危险的挑衅」，美国将推动联合国对北韩实施进一步制裁，但中国和俄罗斯表示反对，并主张将制裁措施松绑。

北韩表示，24日试射的飞弹是火星-17（Hwasong-17）「新型」洲际弹道飞弹。日本和南韩证实，飞行数据显示，这次飞弹的飞行高度和距离，比之前北韩任何一次试射还高、还远。

© 2022 AFP