北韩趁乱试射弹道飞弹 南韩证实坠入日本海

（法新社首尔27日电） 南韩军方表示，北韩今天又试射一枚弹道飞弹。在北京冬季奥运期间相对平静的一个月后，全球都在关注乌克兰战事之际，北韩再度恢复武器测试。

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北韩领导人金正恩与时任美国总统的川普2017年众所瞩目的川金会宣告破局，此后外交便萎靡不振；北韩今天的试射是今年以来的第8回，这几回试射包括川金会破局以来北韩威力最强大的飞弹。

尽管受到国际制裁，平壤当局在军事发展上加倍努力，上个月扬言要放弃自行暂停的远程飞弹和核武试射。

分析人士普遍预测，平壤会寻求利用美国将注意力转移到俄罗斯24日对乌克兰发动入侵一事，进行新的试射活动。

南韩军方今天表示，军方侦测到一枚弹道飞弹于当地时间今天早上7时52分从平壤发射，落入日本海。

南韩军方还说：「最新（试射）的弹道飞弹射程约300公里，高度约620公里，南韩和美国情报单位正在密切分析细节。」日本也证实这次试射。

南韩总统府青瓦台对此「深表关切且深感遗憾」，还说「当世界都在为化解乌克兰战争努力时」，北韩却选在这时间点试射，实在不应该。

南韩国家战略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）研究人员申范澈（Shin Beom-chul）告诉法新社：「美国的注意力因为乌克兰危机而转移到欧洲，加上联合国安理会未能发挥作用，平壤便掌握了这个机会。」

申范澈补充表示，北韩将这段时期视为「持续研发必要武器并强化其核武库」的完美时机，以期外界承认北韩为核武大国。

北韩近日在北京冬奥期间暂停试射，被视为对主要外交盟友和经济「恩人」中国的尊重。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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