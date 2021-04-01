北韩防疫超严 首都平壤物资严重缺乏

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（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯驻平壤大使馆今天表示，在采取激进措施对抗疫情后，北韩首都平壤的情况变得非常艰困。

尚未确认任何一起确诊病例的封闭集权国家北韩，已经关闭边界、封锁多个整座城市以及采取一系列其他方法，试图避免爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

俄罗斯大使馆在脸书贴文说，各国外交人员纷纷逃离平壤，仍滞留平壤的外国人不到300人。

贴文表示：「不是每个人都能忍受前所未有的严格限制，包括药品在内的基本物品出现最严重短缺，以及无法解决健康问题。」

联合国北韩人权状况特别报告员上个月警告指出，对抗疫情措施已经在饱受粮食不保困扰的国家造成「严重经济困难」。

贫穷的北韩，因核子武器和弹道飞弹计画遭受国际制裁，长久以来一直难以喂饱人民，面临长期粮食短缺困境。

北韩对抗疫情的封锁措施，已经取消所有出入境的班机以及所有跨境列车。

邻国俄罗斯与北韩关系密切，并维持重要外交派驻。

由于平壤防疫限制，8名俄罗斯外交官及家属，其中最小的是一名3岁女孩，2月利用一辆铁路手推车从北韩返国。

手推车的这段影片在网路上疯传，手推车上装满行李箱和妇女，推过边境铁路桥梁后进入俄罗斯。

© 2021 AFP