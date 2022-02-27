北韩首度回应俄攻乌 控美为乌克兰危机根源

（法新社首尔27日电） 北韩今天为俄罗斯说话，指控美国是「乌克兰危机根源」，这是莫斯科入侵乌国以来，北韩首次发表官方回应。

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俄国24日下令挥军进入乌克兰，引发国际哗然，西方纷纷祭出制裁，一些措施直接针对俄国总统蒲亭。

但北韩在其外交部官网以张贴评论的方式淡淡地回应此事时，却说美国才是这场发展中的灾难该怪罪的对象。

北韩国际政治研究协会（Society for International Politics Study）研究员李智成（Ri Ji Song, 译音）这篇评论说，华盛顿追求「军事优越，无视俄罗斯对其安全的合法需求」。

昨天上传北韩外交部的这则贴文写道：「乌克兰危机根源，在于美国的高压与蛮横。」

李智成谴责美国「双重标准」，他说，美国以「和平稳定」为名介入他国内部事务，「却无故谴责他国确保国安的自我防卫措施」。

「美国称霸的时代已过。」 南韩梨花女子大学（Ewha Womans University）研究北韩议题的教授朴远建（Park Won-Gon, 译音）告诉法新社，由于这篇回应是以个人名义发出，算是「低调的」官方反应，「结论是这都要归咎美国，重点在于，假如你无权无势，就等着受苦」。

与中国一样，俄罗斯是北韩少数的国际友人，先前也曾援助北韩。一直以来，莫斯科都未对拥核的北韩增加压力，甚至要求国际以人道为由解除对北韩制裁。（译者：郑诗韵）

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