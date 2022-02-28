北韩：为发展侦察卫星进行了重要测试

（法新社首尔28日电） 南韩军方昨天侦测到北韩发射一枚弹道飞弹后，北韩国营媒体今天报导，昨天为发展侦察卫星进行了「重要」测试。 无视国际广泛制裁，平壤1月间疯狂地连番测试武器，北京冬季奥运期间稍稍暂停后，昨天南韩军方表示，又侦测到北韩发射一枚弹道飞弹。

广告 继续浏览后续

南韩联合新闻通讯社（Yonhap）报导，北韩可能是从行动发射器以超大倾角发射飞弹，显示其发射的可能是中程弹道飞弹。

但北韩官方中央通信社（KCNA）表示，政府机构昨天「在发展侦察卫星方面进行了重要测试」。

中央通信社表示，这项测试「使用将搭载于侦察卫星的摄影机，对地面特定地区进行了垂直和倾斜摄影」，有助「确认高解析度摄影系统、资料传输系统及姿态控制装置的特质与运作准确性」。 北韩执政党劳动党官方报「劳动新闻」刊登两张从太空俯视朝鲜半岛的照片。

军事侦察卫星的发展与近来测试的极音速武器，都是北韩领导人金正恩去年列举的重要国防计画。 分析家说，发展侦察卫星可让北韩暗中进行国际禁止的洲际弹道飞弹（ICBM）测试，因为发射搭载在长程火箭上的侦察卫星，其主要技术和试射洲际弹道飞弹相似。

© 2022 AFP