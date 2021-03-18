北韩：美国若不撤除敌意政策 双方接触免谈

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（法新社首尔18日电） 韩联社（Yonhap）报导，就在美国总统拜登的高层特使团数个小时后将在首尔举行会谈之际，北韩今天表示，对于美国想要与北韩接触一事，北韩将不予理会。

韩联社引述北韩首席副外长崔善熙（Choe Son Hui ）透过官媒发布的声明表示，在美国撤除对北韩的敌意政策之前，美国与北韩之间不会有接触，也不会有对话。

崔善熙说：「因此，我们对于美国未来此类的企图，会继续不予理会。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken ）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）展开亚洲之旅，期望扩大联合阵线，以对抗拥核的北韩与日益专断的中国；在访日之后一行来到首尔。

美国访问团预定18日与韩国总统文在寅见面。2018 年，前美国总统川普与北韩领导人金正恩举行高峰会，文在寅居中协调促成。

川普对北韩采取非传统外交政策，先是与金正恩相互叫骂，扬言不惜开战，之后又称兄道弟并举行高峰会，登上一连串头版头条。

但华府宣布的北韩非核化目标最终没有进展，2019 年年初在越南河内举行的第2次川金会未达协议破局，平壤也因为发展受禁武器计画仍受到国际制裁。

北韩较以往愈形孤立，为了避免境内受到首见于中国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）传染，关闭边界已一年多。

拜登政府检讨华府对北韩现行政策，布林肯与奥斯汀正谘询相关意见。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP