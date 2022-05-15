北韩COVID-19蔓延 新增15人病故

（法新社首尔15日电） 北韩近期才因爆出首起COVID-19病例，而下令全国封锁。该国今天表示，又有15人因「发烧」丧命。

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北韩官媒中央通信社（KCNA）报导，有82万620人出现发烧症状，至少32万4550人正在接受治疗，目前已有42人病殁。

北韩领导人金正恩表示直言，境内的恶性传染病传播，是北韩建国以来面临的最大动荡。

北韩中央通信社说：「境内所有省、市、县已全面封锁，各工作单位、生产单位和居住单位也都各自封闭起来。」

尽管已经启动「最大规模的紧急隔离系统」，以减缓疫情在未接种疫苗人群中蔓延，但北韩现在每天都出现大量新增病例。

北韩12日证实在首都平壤发现具高度传染力的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异病毒株Omicron，金正恩当天就下令全国实施封锁。

这是北韩政府首度承认境内出现COVID-19确诊病例，意味自疫情2020年于全球爆发以来，北韩两年多来一直将COVID-19挡在门外的「奇迹」破功。

金正恩说：「此次恶性传染病蔓延，可说是朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）建国以来最大的一次动荡。」

北韩卫生系统摇摇欲坠，是全球医疗服务最糟糕的国家之一，没有疫苗和能够对抗病毒的治疗药物，也没有大规模筛检能力。

中国和世界卫生组织（WHO）的疫苗全球取得机制（COVAX）先前欲提供疫苗给北韩，但遭平壤拒绝。中国和南韩已相继宣布提供援助和疫苗给北韩的新计画。

美国和南韩已经示警，称金正恩正准备举行另一次核试，将是他掌政后的第7次，且可能随时发生。

分析人士警告，金正恩可能会加快他的核试计画，以转移北韩民众对国内爆出灾难性COVID-19疫情的注意力。

© 2022 AFP