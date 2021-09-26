北马其顿20年来首度人口普查 事关权益高度敏感

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（法新社北马其顿史高比耶26日电） 迪米特里耶夫斯卡（Ilina Dimitrijevska）从9月初开始，每天都得走上好几公里路，挨家挨户请求民众参与北马其顿近20年来首度人口普查。

她的任务看似单纯，但由于人口普查可能对北马其顿少数族裔带来潜在影响，这项工作依旧具备高度敏感性。

南斯拉夫解体后，马其顿共和国于1991年独立，并在2001年差点爆发内战，2019年正式改国名为北马其顿。对这个巴尔干小国而言，迟迟未展开的人口普查不仅是一项数据统计。

北马其顿人口中有至少20%为少数族裔，而他们的语言是否被列为官方语言，以及公职人员里少数族裔的保障名额等，这些特殊权利都要看官方数据的呈现。

根据上次人口普查数据，北马其顿约200万人口当中，64%为马其顿人，25%为阿尔巴尼亚人，突厥人、罗姆人、塞尔维亚人和其他少数族裔构成其余人口组成。

在普查员敲门的伊林登自治市（Ilinden），大多数人口是马其顿人。这里靠近首都史高比耶（Skopje）。

迪米特里耶夫斯卡检查居民身分后，开始访查，接着前往下一家。

她告诉法新社：「这里进展很顺利，没有人被（居民）拒绝。少数几户必须回去访查，但现在已经全部完成了。」

这个希望加入欧盟的国家理应每10年进行一次人口普查。不过北马其顿上次人口普查是在2002年，就在阿尔巴尼亚族武装分子与马其顿政府爆发冲突、最终迫使国际介入的隔年。

抱怨受到歧视，缺少机会与代表权的少数族裔阿尔巴尼亚人，在签署和平协议后获得保障。

原本人口普查排定在2011年实施，却引发政治纷争与互不信任，交相指责对方可能操纵普查结果。

自从上次人口普查后，专家推估，北马其顿因为大量人口外移，人口据信已经缩减至约160万至170万人，令部分人士忧心，人口缩减可能造成权利限缩。

萨拉伊（Saraj）的人口普查委员会成员贾库皮（Xhelal Jakupi）告诉法新社：「如果这次普查不成功，下次就再也没机会让居民打开大门了。」

在史高比耶近郊、居民大多为阿尔巴尼亚人的地区，人口普查的过程截至目前为止大致顺利。

人口普查预定于9月30日结束，时间还剩下一周，根据官方数据，已有约130万人完成登记。

但上次导致人口普查泡汤的阴影依旧存在，部分人士指控总理柴伊夫（Zoran Zaev）的社会民主党政府试图捏造结果。

在野左翼党（Levica）呼吁杯葛人口普查，称普查机制对马其顿人不利。

左翼党党魁与议员阿帕西耶夫（Dimitar Apasiev） 称，约有20万人拒绝参与人口普查，但没有进一步详述。

© 2021 AFP