医学期刊编辑：政府处理疫情不当 造成社会谋杀

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（法新社巴黎4日电） 英国医学期刊（BMJ）执行编辑阿巴西今天表示，世界各国政治人物对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情处理不当，对许多人造成「社会谋杀」，必须追究他们的责任。

目前全球有200多万人染疫病殁，其中以欧洲和美洲较富裕已开发国家占多数。英国医学期刊执行编辑阿巴西（Kamran Abbasi）表示，全球领导人因为一连串政策失误，造成不必要死亡和痛苦。

阿巴西说：「必须藉由法律和选举管道向政治人物究责，必要的话诉诸国家宪法和国际宪章。」

他还说：「无论如何，2019冠状病毒疾病或许能归类为『社会谋杀』。」

「社会谋杀」一词是19世纪由马克思主义哲学家恩格斯（Friedrich Engels）创造的，描述统治阶级忽视劳工阶级，造成系统性谋杀。

阿巴西表示，各国政府一再忽视他们自己的科学顾问警告，没有加速实施更严格的保持社交距离措施，导致太晚进行封锁，未能防止可避免的死亡。

他批评像是美国、英国和巴西等国政治人物和媒体只会找藉口，把大量人病殁归咎于运气不佳，而非领导人治理不善。

阿巴西指出，像是纽西兰和台湾等国都追求根除疫情的「零确诊」政策，而非仅只控制疫情。

他质问：「倘若这不是谋杀或违反人道罪行，那我们看到的是过失杀人、公职人员行为失当，还是刑事过失？」

© 2021 AFP