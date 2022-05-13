医疗体系不堪一击 北韩如何面对疫情海啸？

（法新社首尔13日电） 北韩官媒今天证实，国内至少有1人因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）不治，且境内民众发烧状况正「爆炸性」蔓延，成千上万人染病后遭到隔离。

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由于北韩医疗服务系统严重落后，加上全体民众根本没有疫苗可接种，专家表示，一场难以应付的疫情海啸将淹没该国。以下是法新社整理的北韩抗疫现况。

● 北韩的医疗体系如何？

北韩医疗体系被认为在全世界吊车尾。美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）2021年的1项相关调查显示，北韩在195个国家/地区中排名第193。

尽管平壤当局宣称，所有人都可享有免费医疗保健，但多个人权组织揭露，长期以来北韩人民都必须为基本医疗服务付费，通常是透过香菸或酒精相关税收。

脱北者组织「北韩自由」（Liberty in North Korea）研究主管朴石吉（Sokeel Park）指出：「难民经常提到，医院长期面临资源不足问题。」

在北韩当过医生的脱北者崔贞勋（Choi Jung-Hun，音译）告诉法新社：「加护病房和精密诊断工具『极其稀缺』，且仅有平壤有这些设备。」

北韩拥有2500万人口，其中多数人居住的农村地区或小城镇，都没有配备加护病房的医院。

● 北韩人民健康状况如何？

长期以来，北韩一直努力设法养活人民。官媒去年称该国面临「粮食危机」，联合国专家也警告，北韩弱势群体正面临饥饿风险。

人权观察组织（Human Rights Watch）亚洲区高级研究员尹理娜（Lina Yoon，音译）说：「大多数北韩民众都有长期营养不良问题。」

她还说，北韩为防疫封锁边界2年后，「原有药物几已消耗殆尽」。

外界对北韩人民的健康状况知之甚少，但世界卫生组织（WHO）2018年曾表示，糖尿病等非传染性疾病占该国死亡人数的84%。

对COVID-19患者来说，这类慢性疾病可谓一大主要风险因素。

现为研究员的脱北者安灿一（Ahn Chan-il，音译）说，健康状况不佳，特别是普遍营养不良，导致北韩特别容易受到COVID-19攻击。

● 北韩当局是否有为疫情来袭预作准备？

北韩于2年前宣布关闭边境、中止贸易，并禁止航班入境，据报当局还针对从中国非法入境北韩者下达「格杀勿论」命令。

平壤先前声称，其严厉锁国政策已将病毒拒于门外，但北韩并未在锁国期间替人民接种疫苗。

北韩去年拒绝接受中国主动提供的300万剂疫苗，还称疫苗应该转送给「更有需要的国家」。

南韩智库表示，北韩显然也因为担心副作用，拒绝了世卫透过疫苗全球取得机制（COVAX）提供的阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

世卫说，北韩和非洲的厄立垂亚（Eritrea）是全球唯二没有展开COVID-19疫苗接种行动的国家。

● 北韩要如何抗疫？

官媒本周宣称，北韩使用严谨基因分析技术诊断COVID-19患者，但专家认为，该国检测能力极为有限。

研究人员指出，北韩还缺乏配备负压系统的检疫设施，以及配送mRNA疫苗所需的冷链系统。

专家相信，北韩医疗系统可能难以协助任何施打疫苗后产生副作用的人，这可能也是他们拒绝接受捐赠疫苗的原因。

营养不良也被认为会影响个人的疫苗接种免疫反应。这意味除医药外，北韩可能还需要大量粮食援助，才能成功展开疫苗接种。

● 其他国家能否帮助北韩？

中国、南韩和世卫都可以立即提供协助，首尔新上任政府已准备好向北韩运送疫苗。

然而，金正恩政权刚宣布国内出现确诊病例的数小时后，就违反国际制裁禁令，试射3枚弹道飞弹，这显示平壤似乎并不想要国际援助。

不过专家相信，北韩很快就会别无选择。北韩中央通信社（KCNA）报导，不明原因的发烧症状自4月底以来在境内「爆炸性扩散」，约有35万人出现症状，12日更新增1万8000人，这表明已爆发大规模疫情。

首尔北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授梁茂进（Yang Moo-Jin）告诉法新社，北韩事实上正透过在英语媒体发布消息「传达需求」，该国发出「间接讯息」，显示平壤接下来可能向美国或国际组织请求疫苗援助。

© 2022 AFP