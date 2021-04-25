医院大火烧出民众怒火 伊拉克卫生部长遭停职

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（法新社巴格达25日电） 伊拉克首都巴格达一所专门收治2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者的医院昨夜遭祝融重创，夺走80多条人命，引发民众愤怒要求追究官员责任。总理哈德米今天下令卫生部长停职。

巴格达东区的哈蒂柏医院（Ibn al-Khatib Hospital）发生氧气筒爆炸后起火；根据伊拉克卫生部今天公布统计，至少已酿82人死亡110人受伤。许多罹难者是原已接上呼吸器治疗的重症患者，他们不是窒息而死就是被烧死。

医方消息人士透露，发生氧气筒爆炸是因为「储藏出错」。伊拉克民防当局则指出，哈蒂柏医院未配备消防系统，且装饰天花板造成大火扩散至高度易燃物。

事发后愤怒民众在社群媒体上要求卫生部长塔米米（Hassan al-Tamimi）下台。他虽受到势力庞大的什叶派领袖萨德（Moqtada Sadr）支持，但总理哈德米（Mustafa al-Khademi）今天仍将他停职调查，同时追查巴格达省省长贾柏（Mohammed Jaber）是否也有疏失。

目击者表示，事发当时疏散行动缓慢且混乱，争相逃往出口的病患和家属将楼梯挤爆。35岁的艾密尔（Amir）告诉法新社：「救出伤者的是民众。」他还说自己「千钧一发」救出住院的兄弟。

伊拉克总统沙雷（Barham Saleh）在推特发文表示：「哈蒂柏医院发生的悲剧，是国家机构被贪腐和管理不善侵蚀多年的结果。」

伊拉克人权委员会（Human Rights Commission）也支持将塔米米免职，并痛批这起火灾是「体力已被COVID-19耗尽的病患所遭遇的犯罪行为。这些患者将生命交托卫生部和旗下机构，…他们本应受到治疗，却反而死于大火。」

© 2021 AFP