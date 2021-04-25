千载难逢好商机 纽约州抢当下一个大麻重镇

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（法新社纽约州宾安顿24日电） 凯蓝．卡斯泰特（Kaelan Castetter）对闲置在他工厂旁的办公室有个想法：3万5000平方英尺的面积，要全部拿来种大麻，因为娱乐用大麻甫在纽约州成为合法。

凯蓝表示：「我们将打造一个现代化且世界级的培育中心。」

凯蓝的公司Empire Standard去年开始在纽约州宾安顿（Binghamton）使用早已合法的大麻二酚（Cannabidiol, CBD）制造产品，现在他打算扩充厂房。

Empire Standard生产与贩售油、药膏、菸，以及含有大麻二酚的饮品。

国会2018年通过大麻萃取物「大麻二酚」合法。大麻活性成分「四氢大麻酚」（Tetrahydrocannabinol, THC）在联邦属于违法，但有许多州放行这种物质的娱乐性使用。

纽约州长上月签署法律允许21岁以上成人持有与使用四氢大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC），并扩大医疗用途使用范围。如此一来，像Empire Standard这种已广泛运用大麻二酚的公司，就能贩售内含高浓度「四氢大麻酚」的产品。

Empire Standard销售负责人、凯蓝的父亲吉姆．卡斯泰特（Jim Castetter）说：「在已经成熟的市场，你能有几次机会推出过去从没卖过的东西？一生甚至连一次都不会有。」

在这间距纽约市约3小时的宾安顿厂房生产线上，吉姆看着员工包装小盒小盒的大麻二酚花。

55岁的吉姆是纽约州大麻产业的先驱，过去这几年参与过或多或少合法的创投事业，他认为大麻合法是千载难逢的好机会：「是世代的改变、心态的转变、政治结构的变化，我们才能来到大家现在会说『这没什么大不了』的时刻。」

全美人口最多的加州2016年透过公投通过娱乐用大麻合法，而凯蓝认为，纽约州有本事成为与加州并驾齐驱的大麻圣地。

凯蓝说：「现在是纽约合法化成人用大麻、创造3或5万个工作以及数以十亿计美元产业最好的时机。」

© 2021 AFP