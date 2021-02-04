半导体短缺 美国通用汽车3厂停产1厂产能减半

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（法新社纽约3日电） 美国汽车业巨擘通用汽车（General Motors）今天表示，由于全球半导体供应短缺，将暂停3座工厂的生产工作，并将第4座工厂的产能减半。

通用汽车宣布，3座分别位于美国堪萨斯州（Kansas）、加拿大安大略省（Ontario）和墨西哥圣路易波多西州（San Luis Potosi）的工厂，下周起将全面暂停生产；另一座位于韩国的工厂产能则将减半。

这项消息是全球半导体供应吃紧引发的最新涟漪效应。供应危机一部分源自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，游戏主机及其他家用电子产品爆出大量晶片需求所造成。

通用汽车在新闻稿中，形容车用晶片供应「非常不稳定」。尽管他们已努力减轻冲击，但「半导体短缺将影响通用汽车2021年产量」。

声明还说：「我们目前正在评估整体冲击，但我们的焦点会放在继续生产我们最受欢迎的产品，包括大型皮卡车、休旅车及Corvette跑车。」

市场研究公司马基特（IHS Markit）1月13日发布报告指出，车用晶片供给短缺危机造成的最大冲击在中国，当地第一季汽车产量恐锐减达25万辆。

马基特还估计，欧洲第一季汽车产量可能因此减少10万辆，北美、日本及印度的车市供给也会受影响。（实习编译：管之岑/核稿：张正芊）

© 2021 AFP