半岛电视台美籍记者中弹亡 美国国务卿：将追究责任

（法新社洛杉矶7日电） 在以色列和巴勒斯坦当局就半岛电视台记者阿克莱死因激烈争论之际，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天承诺，无论事实如何，美国都会追究责任。

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巴勒斯坦裔美国籍的半岛电视台知名记者阿克莱（Shireen Abu Akleh）5月11日在约旦河西岸（West Bank）哲宁（Jenin）难民营，报导以色列军队的行动时中弹身亡。

布林肯出席在洛杉矶举行的拉丁美洲峰会场边学生记者论坛，被问到一个问题，为什么此事对美国的长期盟友以色列「绝对没有影响」。

布林肯说：「我们正在寻找独立、可信的调查。一旦有那样的调查，我们将遵循事实，无论事实如何。就那么简单。」

布林肯曾与阿克莱的家人交谈过。他说：「我对失去希琳（阿克莱）深表遗憾。她是一位了不起的记者，是一名美国公民。」

巴勒斯坦当局的调查指出，一名以色列士兵开枪打死了她，这属于战争罪。美国有线电视新闻网（CNN）一篇报导引述目击者的话，阿克莱似乎是在以色列军队一次针对性攻击中丧生的。

以色列愤怒地否认这些指控，并表示此案正在调查中，同时要求巴勒斯坦参与联合调查。

以色列当局反驳说，阿克莱可能是被该地区一名巴勒斯坦枪手的流弹击中，或遭一名以色列士兵误击而丧命。

布林肯所属的民主党数十位国会议员呼吁美国联邦调查局（FBI）领导调查，以找出有关阿克莱死因的公正调查结果。

© 2022 AFP