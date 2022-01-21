半数工作人员确诊 爱黛儿宣布赌城驻唱延期

（法新社洛杉矶20日电） 英国铁肺歌姬爱黛儿（Adele）原订明天开始在赌城拉斯维加斯驻唱，但因为疫情造成货运延误，甚至有半数工作人员确诊，她在社群网站发布影片，泪崩宣布延期。

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爱黛儿在拉斯维加斯（Las Vegas）驻唱门票全数售罄，但就在开唱前夕，她在Instagram等社群网站自拍影片激动落泪道歉，因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成货运延误，导致演唱会无法准备妥当。

爱黛儿说：「我们完全尽力了，希望能及时献上完整的演出，把最好的呈现给你们，但这一切被货运延误和COVID-19疫情给摧毁了。」

心烦意乱而且啜泣不止的爱黛儿说：「半数工作人员和团队都确诊，现在还没有痊愈，这让我们不可能完成演出，我感到绝望。我很抱歉拖到最后一刻，我们已经有超过30个小时没睡觉了，尝试挽救，但已经来不及了。」

爱黛儿并向歌迷表示，所有开唱日期会再重新安排。

根据报导，爱黛儿每周五和周六在凯萨宫酒店（Caesars Palace）竞技场剧院（Colosseum）演唱的门票，已在次级市场转售，每张价格高达3万美元。

爱黛儿的演唱会名为Weekends With Adele，原订每周有两场，从1月21日持续到4月16日。

© 2022 AFP