半数德国人已接种首剂疫苗 Delta病毒株添忧

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（法新社柏林18日电） 德国卫生部门今天表示，德国人口半数已接种至少一剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，但警告不要自满，因最早在印度发现的Delta变种病毒株，预料会成为主要流行株。

目前于英国与世界各地迅速蔓延的Delta变种病毒，截至6月6日结束的一周期间，在德国的新增确诊病例总数占比略高于6%，比此前7天增加一倍。

德国防疫主管官员、罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所长维勒（LotharWieler）说：「至今年秋天，Delta将成为主要流行的病毒株。」

他说，因为Delta的传染力更强，这种病毒将成为主要流行株，这是合乎「生物学上的逻辑」。

来自英国的数据显示，接种疫苗有助于防范转为重症。英国是全球施打疫苗速度最快的国家之一。

尽管如此，维勒表示：「那只对于完整接种疫苗的人才有效。」他说，凡是只施打一剂疫苗者，仍可能感染变种病毒，并加以扩散。目前德国完整接种疫苗者约占人口的29%。

德国因新增确诊数骤降，已放宽大部分的防疫管制，过去几周餐厅与商店已重新开张，泳池与博物馆再度对外开放。

德国今天通报新增1076起确诊病例，同时过去7天新增确诊数续降至每10万人10例。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2021 AFP