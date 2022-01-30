华为不满瑞典颁布禁令 拟向世银提仲裁

（法新社斯德哥尔摩30日电） 中国电信巨贾华为今天表示，华为拟于世界银行集团争端解决机制的架构之下，针对瑞典提起仲裁程序。此前瑞典颁布禁令，不准华为销售5G设备。

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法新社报导，华为发表声明说：「瑞典当局歧视华为及排除华为参与5G建设的决定，严重损及华为在瑞典的投资，违背瑞典的国际义务。」

华为表示，针对华为在瑞典的直接投资，以及排除华为在瑞典销售5G网路设备及服务，瑞典当局采取诸多措施，因此华为在世界银行集团（World Bank Group）国际解决投资争端中心（International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID）的架构之下，对瑞典提起仲裁程序。

华为并未具体说明求偿金额，不过根据瑞典电视台（SVT）报导，初步求偿金额为5亿5000万美元（约新台币153亿元），但是最终索赔金额恐怕会更高。

继2020年中英国宣布禁用华为后，瑞典是欧洲第2个并且是欧盟第1个公然禁止网路营运商，在建置5G网路所需基础设施时使用华为的设备，瑞典还下令华为2025年元月前，拆除已建置的设备。（译者：曹宇帆）

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