华为涉监控维吾尔人 格里兹曼终止为其代言

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（法新社巴黎10日电） 中国电信巨擘华为涉及参与监控维吾尔穆斯林，法国世界杯冠军成员、西甲巴塞隆纳的格里兹曼今天表示，他决定终止与华为的赞助合约。

法国足球好手格里兹曼（Antoine Griezmann）在Instagram上表示：「由于华为有协助发展『维吾尔警报』（Uighurs alert）脸部辨识软体的重嫌，我将立即终止与这家公司的伙伴关系。」

总部设在美国的影像监控研究和测试公司IPVM（IP Video Market）8日在一份报告中表示，华为在中国参与研发的实验性脸部辨识软体，在辨识出少数民族维吾尔人后，会发送警示给警方。

中国在资源丰富的新疆采行的政策，在国际间引发强烈批评。人权组织表示，有上百万的维吾尔族和其他多为穆斯林的少数民族，被拘留在「再教育营」。

中国称再教育营是职业训练中心，设立的目的是要铲除恐怖主义并增进人民就业机会。

29岁的格里兹曼是法国在2018俄罗斯世界杯足球赛夺冠的重要功臣之一，2017年起担任华为的品牌大使。

当格里兹曼决定终止与华为合约，正值法国体育界名人，尤其是知名足球员提高分贝为政治和社会议题发声之时。

© 2020 AFP