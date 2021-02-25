华为遭西方封锁 在中东日益茁壮

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（法新社杜拜25日电） 中国电信巨擘华为技术公司遭美国和欧洲批评是潜在的国安威胁，但在产油的波斯湾国家却不受影响，彼此关系还在蜜月期。

身为西方国家战略伙伴的波斯湾国家目前正在寻求经济多元化，随着对科技的兴趣日益浓厚，目前正大力投资电信产业。

遭美国制裁的华为近年来陷入困境，华府宣称华为和中国军方关系密切，北京当局可能利用华为的设备作为情报工具。华为则是否认这些指控。

英国和瑞典禁止国内5G网路采用华为的设备，法国也对华为的设备施加限制。

然而包括沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国的波斯湾国家不仅仅在建置5G网路上选择华为，在发展智慧城市方面，也和华为结盟。

这些功能强化数位服务和安全监控，这正是波斯湾国家高度重视的华为特长。

国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）中东事务研究员隆恩斯（Camille Lons）表示，波斯湾国家「利用科技监控人民的作法和中国比较接近，比较不像西方国家」。

隆恩斯告诉法新社，欧美发出关于华为的疑虑，在中东地区「没说服力」。 （译者：刘淑琴/核稿：陈政一 ）

© 2021 AFP