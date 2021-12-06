华尔街日报提杯葛港立法会投票 港府官员警告恐已触法

（法新社香港6日电） 华尔街日报上周刊登社论指出，投下空白选票是香港居民表达异议的「最后方式」之一。华尔街日报5日刊出香港政制及内地事务局长来函，信中警告华尔街日报此举恐已触法。

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华尔街日报上周刊登题为「港府叫人投票─否则」 （Hong Kong Says Vote─or Else）的社论，文中写道：「杯葛及投下空白票是港人表达他们政治观点的最后方式之一。」香港政制及内地事务局局长曾国?因此去函抗议。

华尔街日报5日刊出曾国?来函，他在信中表示，他读到那句话时感到「震惊」，并警告香港禁止「煽动他人不投票或投无效票」。

曾国?称「我们保留采取必要行动的权利」，并称「不管在香港或海外从事煽动」，被认定为违法之举都将受到追究。

中国修改香港选举制度后，角逐者还需经过官方审查是否「真诚拥护基本法、真诚效忠香港特区」才具参选资格。新一届立法会议员由原先的70席增至90席，其中40席由选举委员会选出，30席由功能界别选出，另20席由地方分区直选产生。

目前香港大多数民主派人士不是在监狱里，就是流亡海外，他们不是被禁止参选，就是拒绝参加这场定于12月19日举行的立法会选举。

© 2021 AFP