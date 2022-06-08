华尔街涨势和中国利多激励 亚股收涨

（法新社香港8日电） 亚股今天多收涨，主要受到前一天美股收涨及中国松绑对科技股监管打压措施等正面消息激励。分析师仍警告，在通膨、升息和乌克兰战争等因素影响下，股市短期将持续震荡。

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美国公债殖利率回跌，对纽约投资人带来提振，同时在美挂牌中国科技股也预期北京当局将松绑长期对科技业的监管打击措施，这番乐观心理带动其股价劲扬，也带动美股走高。

媒体本周披露中国即将结束对叫车服务软体「滴滴全球」（DiDi Global）的审查，其主要App最快本周恢复上架。

美国「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导，中国另外两家公司满帮集团（Full Truck Alliance），以及线上人力招募网站看准（Kanzhun）的审查，也将结束。

此外，中国昨天也公布今年以来批准的第二批60款游戏。 花旗（Citi）分析师指出，这项宣布也将对整体中国网路事业带来正面的政策支持讯号。

在港挂牌高权值股，阿里巴巴大涨超过10%，网易劲扬5.7%，腾讯弹涨逾6%，带动港股恒生指数涨幅逾2%，收在22014.59。

日股日经指数收涨1.0%，来到28234.29点。上海综合股价指数收涨0.7%，来到3263.79点。

至于其他亚洲股市，雪梨、曼谷、雅加达、台北和马尼拉股市今天都收涨。首尔和威灵顿股市则近乎持平。

© 2022 AFP