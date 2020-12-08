华府史密森尼动物园大猫熊将延后3年返中国

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（法新社华盛顿7日电） 美国华府史密森尼国家动物园（Smithsonian's National Zoo）今天表示，已与中国野生动物保育机构达成协议，让动物园内的大猫熊再多留3年。

美国与中国之间的猫熊租借协议原定于12月到期。

史密森尼国家动物园表示，已跟史密森尼保护生物学研究所（SCBI）与中国野生动物保护协会（CWCA）签署了为期3年的延期协议。

根据协议，园内的22岁雌性大猫熊「美香」、23岁雄性大猫熊「添添」，以及它们在今年8月21日出生的幼崽「小奇迹」，将延期至2023年12月再返回中国。

史密森尼国家动物园与SCBI的负责人曼福特（Steve Monfort）表示：「我和数百万美国人一样，期待未来3年见证小奇迹成长，并在保育与了解大猫熊方面取得进一步进展。」

自1972年起，中国大猫熊就陆续进驻史密森尼国家动物园，而「美香」与「添添」则是在2000年末在史密森尼国家动物园展开旅美生活。

「小奇迹」是「美香」与「添添」生下的第4只成功存活幼崽，其余3只已返回中国。

中国估计有1800只野生大猫熊，大部分生活在四川省，另约600只大猫熊分布在全球各地的动物园与保育中心。

© 2020 AFP